Comunali 2023, i nuovi sindaci incontrano il Prefetto di Treviso

Il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, ha incontrato martedì mattina in Prefettura i sindaci neoeletti di Vedelago, Mareno di Piave, Moriago della Battaglia, San Biagio di Callalta e Arcade. L'incontro con i nuovi primi cittadini è stato l’occasione per un primo scambio di vedute su temi di comune interesse e per ribadire la piena collaborazione della Prefettura con il sistema delle autonomie locali. I sindaci hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di un continuo confronto tra lo Stato e gli enti locali finalizzato a rendere migliori servizi in favore della comunità trevigiana.