Comunali 2023, a Istrana confermata Maria Grazia Gasparini

A Istrana viene riconfermata la sindaca uscente, Maria Grazia Gasparini. La candidata di Impegno per Istrana la spunta con 1.340 voti, 80 in più del principale sfidante, Gino Facchinello, di Lega e Noi per Istrana, che si è fermato a 1.262, 80 voti in meno. Annalisa Crespan (Attivi per Istrana) si è fermata a 1.003 voti (27,82%). L'affluenza si è attestata a quota 44%, con 3.679 votanti alle urne.