Congresso Lega, Zaia interverrà dopo i due candidati alla segreteria

Il presidente del Veneto sarà domani, sabato 24 giugno, a Padova per designare chi tra Stefani e Manzato sarà al vertice della Liga veneta. «E' la sublimazione della democrazia. Non sarebbe corretto da parte mia fare ingerenze»

«Non anticipo nulla, nel senso che parlerò a braccio dopo aver sentito l'intervento dei due candidati. E' la sublimazione della democrazia, nel senso che i militari e i loro delegati sono i protagonisti della giornata del congresso. Io non ho mai voluto fare ingerenze su nessun congresso perchè penso non sarebbe corretto da parte mia per la carica che ho»: ha parlare è il presidente del Veneto, Luca Zaia, che domani sarà presente allo Sheraton di Padova per il congresso che andrà a designare il nuovo segretario della Liga veneta. Da una parte c'è Alberto Stefani, attuale segretario, dall'altra Franco Marcato. Nei giorni scorsi si era sfilato dalla corsa Roberto Marcato, a cui la Lega trevigiana aveva preferito appunto Manzato, più moderato.