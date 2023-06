Caos Lega, Marcato corteggiato dai venetisti. Da Re accusa: «Ha l'accordo con Stefani»

«Sono in pausa di riflessione e non sto pensando a nulla. I venetisti? Li sento da sempre vicinissimi». All'indomani dell'elezione del nuovo segretario regionale Alberto Stefani, che ha sconfitto l'avversario Franco Manzato, si sbottona Roberto Marcato. L'assessore regionale che proprio all'ultimo momento si è defilato dalla gara, avendo capito di non avere più il sostegno di Luca Zaia e quindi i numeri per battere Stefani.

Il "Bulldog" e i venetisti

L'ultimo mese comunque lo ha particolarmente deluso, anche se ormai da un anno è diventato un battitore libero dentro la Lega. I suoi nemici dichiarati sono Matteo Salvini e Massimo Bitonci, che secondo lui avrebbero trasformato il partito in un movimento politico gerarchico al pari di tutti gli altri, allungando le distanze con i militanti. Da parte sua, l'unica possibilità per cambiare dall'interno queste dinamiche, era quella della segreteria regionale. La retromarcia però ha azzerato tutto. Tra i suoi pensieri anche quello di abbandonare la Lega, ma per una decisione così pesante c'è tempo. A corteggiarlo ci sono i Venetisti, che probabilmente per valori sono vicini a Marcato, ma non hanno (e non avranno mai) una capacità politica tale da garantirgli un ruolo. «È un mondo che sento da sempre vicinissimo, e vedere che ha dimostrato questo interesse per me mi fa molto piacere, mi lusinga. In questi giorni mi sono arrivati molti messaggi di vicinanza e non escludo nulla. Ma per ora non prendo nessuna decisione, voglio avere un periodo per riflettere».

L'accordo svelato da Da Re

A lanciare accuse pesanti invece è Gianantonio Da Re, che fino alla retromarcia di Marcato era uno dei suoi sostenitori. Oggi, invece, si dichiara pubblicamente tradito e parla di accordi: «Marcato ha raggiunto l’accordo con Stefani, nello stesso momento in cui Manzato era pronto a ritirarsi per convergere sull’assessore regionale per una candidatura unitaria contro la linea di Salvini. Ci sono i testimoni, l’incontro è stato fatto a Padova martedì mattina. Manzato stesso lo aveva detto chiaramente agli esponenti di Marcato, perché lui non si è presentato». Da Re è stato eletto nel direttivo regionale, ma ora canta: «So bene quel che dico, tutto avviene martedì scorso, perché alla vigilia del congresso, quando emerge chiaramente che oltre alla candidatura di Stefani ci sono due candidati avversari, entrambi oppositori della linea di Salvini viene organizzato un incontro tra Manzato e Marcato e rispettive delegazioni. Per Manzato c’era Dimitri Coin e per Marcato il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano e Sonia Dittadi. Ma non c’era Marcato, pure invitato. Manzato prospetta la necessità di arrivare a una sola candidatura, si dice pronto a fare il passo indietro per convergere tutti su Marcato. E tutti noi avremmo corso tranquillamente per Marcato. Quel che dico è confermato dai testimoni. Aggiungo pure che Marcato non si è fatto trovare neanche al telefono, in quel momento. Ma subito dopo, a mezzogiorno, Marcato convoca la conferenza stampa dove annuncia il suo ritiro. È chiaro che aveva trovato l’intesa con Stefani». L'accordo di cui parla sarebbe sul prossimo futuro, che potrebbe portare Marcato alle europee del 2024 o alla presidenza della Provincia qualora il prossimo anno si andasse al voto. Vedremo.

Il caso Marcon e l'invito di Stefani a rientrare

A continuare a tenere banco è anche il caso politico che ha visto Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della provincia, dimettersi sabato scorso da entrambe le cariche. Il segretario regionale Alberto Stefani gli ha chiesto di rientrare nei ranghi ma per ora Marcon prende tempo e rilancia per un confronto pubblico con i consiglieri "dissidenti" che lo avevano convinto a lasciare la politica. «Dal mondo politico-amministrativo, le imprese si aspettano fatti concreti in questa fase di transizione economica e sociale complicata. Perciò il commissariamento del Comune di Castelfranco è da evitare a tutti i costi: si perderebbe un anno di tempo e tante opportunità per il territorio». Lo ha spiegato in un comunicato Gianpaolo Stocco, presidente di CNA Castelfranco. Gli imprenditori della CNA sono preoccupati per lo scossone amministrativo causato dalle dimissioni del sindaco Marcon. Il timore è che a livello amministrativo si blocchi tutto come sempre accade quando un Comune viene commissariato. Oltretutto, si è in una fase di rilancio dell’attività dell’Ipa, che da un commissariamento verrebbe ulteriormente rallentata. «Il territorio ha bisogno che siano raccolte con velocità e precisione le opportunità legate al PNRR e agli altri bandi regionali e nazionali per dare un impulso all’economia del territorio – continua il presidente Stocco –. Per fare ciò serve un’Amministrazione nel pieno delle sue funzioni che sappia anche agire un ruolo di coordinamento per tutti i Comuni della Castellana in un’ottica di progettazione di area vasta». Ringraziando tutti coloro che si mettono a diposizione come amministratori locali, in un ruolo delicato e faticoso, la CNA chiede responsabilità a tutti gli attori in campo affinché l’attuale crisi istituzionale rientri al più presto. «Il nostro è un appello alla responsabilità a tutte le forze politiche e amministrative affinché mettano da parte diatribe e personalismi e tornino ad operare nel più ampio interesse delle nostre comunità» conclude il presidente di CNA Castelfranco.