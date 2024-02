Terzo mandato, Marcato traccia la linea: «Ci sarà comunque un candidato della Lega»

«Maggioranza spaccata sul terzo mandato? È un risultato attesissimo in quanto è da un anno che vado dicendo che non avremmo mai avuto il terzo mandato perché di fatto era illogico a livello politico: i partiti, siano essi di destra o di sinistra, evidentemente non vogliono che possano ricandidarsi e vincere i governatori uscenti»: il leghista Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico, parla a ruota libera del mancato accordo sul terzo mandato che avrebbe dato via libera alla ricandidatura di Luca Zaia.

Roberto Marcato e il terzo mandato

Lo fa a margine dell'incontro tenutosi in Camera di Commercio a Padova sulle energie rinnovabili, e non usa mezzi termini: «Il tema politico, tuttavia, è un altro, ovvero che ancora una volta Roma impedisce al territorio di esprimersi, e questo è un dato su cui va fatta una riflessione. Certo è che se qualcuno immagina che con questa impossibilità di terzo mandato non ci sia un candidato della Lega dopo Luca Zaia si sbaglia di grosso: per quanto mi riguarda e ci riguarda, ovvero per una gran parte dei nostri mlitanti, il prossimo candidato alle Regionali dovrà essere un candidato della Lega, se poi ci sarà convergenza di tutto il centrodestra bene altrimenti siamo prontissimi ad andare da soli con una lista Lega, una lista Zaia e una lista autonomista. Probabilmente qualcuno immagina che il consenso di Giorgia Meloni che abbiamo avuto anche in Veneto si possa trasformare in consenso anche alle prossime elezioni regionali, ma non sarà così: la Lega è radicata, noi abbiamo un esercito che nessun altro partito ha e abbiamo intenzione di giocare la nostra partita fino alla fine».