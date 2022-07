Nuova legge sugli Its Academy, Colmellere: «L'Italia ha bisogno di giovani formati e tecnologicamente specializzati»

“Finalmente una legge mette ordine alla formazione terziaria dando agli Its Academy un nuovo slancio. In Veneto sono già un’offerta formativa parallela alle università, e fortemente legata al tessuto produttivo delle migliori aziende: questa connessione ha permesso di avere altissimi livelli di inserimento occupazionale, e una prospettiva di crescita e di carriera dentro le aziende e dentro i settori strategici del Veneto di grande interesse per i giovani”. Così l’assessore regionale all’Istruzione Elena Donazzan commenta l’approvazione definitiva, da parte della Camera, della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (Its).

“Certo gli Its scontano ancora una percezione nelle famiglie e tra i giovani studenti inferiore alla forza di questi percorsi – prosegue Donazzan - Oggi il termine “tecnologico” si inserisce insieme alla definizione di “academy” per dire quanto questi siano realmente i poli tecnologici d’Italia, molto connessi con il territorio tanto che il governo della programmazione resta in capo alle Regioni. La Regione del Veneto ha costruito nel tempo una corsia preferenziale proprio con il mondo produttivo al punto tale da volere a capo delle fondazioni imprenditori o manager, e questo ha permesso il grande risultato di oggi. Il momento ora è propizio per rilanciare ulteriormente attraverso questa legge questi percorsi formativi”. Sono 8 gli Its in Veneto: 3 a Padova, 1 a Conegliano, 1 a Jesolo, 1 a Venezia, 1 a Vicenza e 1 a Verona.

"Soddisfazione per l'approvazione del Testo unico che istituisce il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore. L'Italia ha bisogno di giovani formati e tecnologicamente specializzati: gli Its sono la risposta a queste esigenze. Ad oggi i percorsi contano su 120 istituti attivi, 766 corsi, 19mila studenti e 3mila partner esterni. Grazie a questa riforma, che arriva dopo 14 anni di attesa, l'auspicio è che questi numeri raddoppino. Ricordiamo che l'80% dei diplomati riesce a trovare un lavoro a meno di un anno dalla fine del percorso". Commenta invece la deputata trevigiana della Lega Angela Colmellere, segretario della commissione Cultura della Camera, durante le dichiarazioni di voto sulla riforma degli Its.