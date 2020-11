Casi di legionellosi nel trevigiano: «La Regione intervenga immediatamente»

«Siamo preoccupati per i recenti casi di legionellosi a Motta di Livenza e nell’opitergino: è una malattia che spaventa per l’alto tasso di letalità, tra il 5 e il 10%. Servono quindi verifiche e interventi rapidi per capire le cause e bloccarne la diffusione». È quanto chiedono i consiglieri regionali Andrea Zanoni del Partito Democratico ed Elena Ostanel di Veneto che Vogliamo, i quali hanno depositato un’interrogazione in merito. «Non sappiamo con certezza il numero dei contagiati, ma si parla di diversi casi. In questi giorni è scoppiata un’analoga mini-epidemia in Abruzzo, a Ortona, con nove infetti e tre vittime, che ha avuto un’eco anche sui media veneti: quanto sta accadendo in provincia di Treviso, invece, è avvolto nel silenzio più assoluto».

«È una malattia grave, il contagio avviene per via respiratoria, tramite inalazione, aspirazione o micro aspirazione di aerosol contenente il batterio della legionella e nei soggetti immunodepressi non trattati il tasso di mortalità può schizzare fino all’80%; per questo è indispensabile agire subito, senza indugi» aggiunge il consigliere democratico, che si era già occupato di legionellosi da parlamentare europeo, quando ci fu un piccolo focolaio a Lazise (VR), con una quindicina di turisti contagiati. «La salute dei cittadini deve essere la prima preoccupazione dell’amministrazione regionale, perciò invitiamo a fare chiarezza su tutta la vicenda, dal numero dei casi di infezione accertati a Motta di Livenza e nell’opitergino, alle azioni di prevenzione messe in campo per stoppare la diffusione».