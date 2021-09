Tentato omicidio e condanna per Onichini: per Fratelli d'Italia è legittima difesa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è tenuto oggi, in occasione del mercato domenicale a Pieve del Grappa, un gazebo informativo organizzato dal circolo Fratelli d'Italia locale a sostegno della famiglia di Walter Onichini, il commerciante di Legnaro (PD) detenuto in carcere a seguito della condanna per tentato omicidio inflitta venerdì scorso dalla Cassazione per aver ferito un ladro che si era introdotto nella sua abitazione. Tale iniziativa fa seguito alla visita degli esponenti di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, Maria Cristina Caretta, Galeazzo Bignami, Ciro Maschio, Raffaele Speranzon e Joe Formaggio che hanno avuto la possibilità di incontrare in carcere Walter Onichini. Il circolo Fratelli d'Italia di Pieve del Grappa è a fianco della famiglia nella richiesta di grazia che verrà inoltrata nei prossimi giorni.