Recupero del centro di Nervesa, lettera contro l'ex sindaco

In questi giorni è apparsa su Facebook e nei locali pubblici di Nervesa della Battaglia, venendo consegnata a molti cittadini, una lettera firmata dall’architetto Flavio Veronese in merito al recupero dei centri storici, contro la precedente amministrazione e a pochi giorni dalle elezioni comunali del 14 e 15 maggio.

L'architetto fa presente che, nel 2019, aveva presentato un progetto di spostamento della farmacia della moglie in Via Battistella, zona di Nervesa interessata dal recupero di diversi immobili. «L'amministrazione Vettori - sostiene Veronese nella sua lettera - invece di agevolare chi voleva recuperare il centro storico ha posto con una variante tutta una serie di obblighi (citati nella lettera) che ostacolano il privato e la sua volontà di intervenire. L’amministrazione inoltre ha chiesto al privato di firmare una convenzione senza però specificare i termini della stessa». A quel punto l’architetto comunica di rinunciare al progetto di recupero. «Il risultato di quella variante - conclude l’architetto Veronese nella sua lettera - è che la giunta Vettori-Ceotta ha impedito al cittadino a proprie spese di iniziare a sistemare il centro storico di Nervesa. Ora nel programma della lista Ceotta Andrea sindaco c’e’ proprio quella sistemazione che in realtà lui stesso ha impedito».