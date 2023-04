Comunali 2023, il sindaco Conte: «Nuovi lettori di targhe in tutti i quartieri»

«Vogliamo incrementare ulteriormente la sicurezza e la prevenzione grazie alla presenza di lettori targhe in tutti i quartieri e nuove telecamere di videosorveglianza». Il nuovo punto del programma del candidato sindaco Mario Conte punta a potenziare ulteriormente l’azione delle forze dell’ordine cittadine. Con l’incremento dei sistemi di sicurezza è stato infatti possibile effettuare importanti operazioni per mantenere l’ordine pubblico.

«Oltre alla presenza in strada degli agenti di polizia locale - aggiunge Conte - vogliamo un'attività sempre più efficiente della sala di controllo. Attraverso questo progetto installeremo nuove videocamere di sorveglianza e targa system (al momento le telecamere sono già 180, 33 i targa system), verrà monitorato il transito delle auto effettuandone un tracciamento. Quest’implemento della videosorveglianza sarà un valido deterrente per la consumazione di furti, ma anche un prezioso strumento di indagine per le forze di polizia e per il Nucleo di polizia giudiziaria del comando della polizia locale».