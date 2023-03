Comunali a Treviso, svelati i primi 23 candidati del Terzo Polo

Professionisti e tanti giovani per la prima volta impegnati in politica: la lista dei candidati del Terzo Polo alle prossime elezioni comunali del 14-15 maggio, a supporto di Nicolò Rocco, è stata presentata venerdì 24 marzo alla libreria universitaria San Leonardo alla presenza di molti sostenitori della compagine politica che riunisce Italia Viva e Azione. 32 i nomi che andranno a comporre la lista del Terzo Polo, i primi 23 sono stati annunciati venerdì pomeriggio. Domani, sabato 25 marzo, per trainare la campagna elettorale del candidato sindaco, arriverà a Treviso Maria Elena Boschi, venerdì 31 marzo sarà la volta di Mara Carfagna e lunedì 3 aprile di Carlo Calenda.

Il commento

Nicolò Rocco, candidato sindaco, spiega: «Sono orgoglioso di una lista ricca di esperienza, novità, professionalità e soprattutto passione. Ci sono una serie di caratteristiche che rendono unica la nostra lista. Innanzitutto siamo l'unica formazione in cui tutti gli uscenti si candideranno. Sappiamo che le altre formazioni hanno perso pezzi per strada e stanno già vivendo una litigiosità che è sotto gli occhi di tutti. E se una formazione è spaccata prima della campagna elettorale lo sarà a maggior ragione durante il mandato. Noi invece come gruppo uscente siamo al completo. I capolista saranno Roberto Grigoletto e Fabio Pezzato con cui abbiamo condiviso tante esperienze sempre lavorando assieme. Poi saremo la lista con il maggior tasso di novità, forse siamo l'unica vera novità di questa campagna elettorale: professionisti, giovani avvocati, educatori, giovani madri e giovani padri che si mettono in gioco per una città migliore. Abbiamo detto che il nostro obiettivo è una città per tutte le età». Alla fine della presentazione i candidati hanno donato un libro alla città con il format del "libro sospeso".

I candidati

Roberto Grigoletto: 53 anni, professore di filosofia e giornalista, già vicesindaco di Treviso e consigliere uscente.

Fabio Pezzato: 52 anni, funzionario bancario, consigliere comunale dal 2013, impegnato nell'associazionismo cattolico.

Francesco Bolla: 30 anni, consulente legale in ambito energetico e contrattualistica pubblica. Volontario di Avvocati di Strada di Treviso.

Ruggero Bonaccina: 64 anni, consulente finanziario, atleta e allenatore di pallavolo.

Giacomo Bruscagin: 25 anni, laureando economia, si occupa di processi di controllo nel mondo finanziario).

Alessandro Cossu: 50 anni, bancario specializzato in prodotti finanziari derivati e regolamentazione segnaletica.

Sabrina Danieli: 58 anni, dirigente d’azienda e volontaria Anteas.

Leonardo Di Cecca: 50 anni consulente aziendale e runner.

Elisa Di Giovanni: 39 anni, editor e correttrice di bozze, presidente Ass. CoCo.

Luciana Durigon: 58 anni, formatrice e counselor in AT, istruttrice di mindfulness MBSR programma di consapevolezza e gestione dello stress.

Valter Durigon: Insegnante di eduzione fisica dall'84, docente presso l'università di Verona, pratica a livello agonistico atletica, judo, karate, sci, basket.

Mario Giampietruzzi: 55 anni, dirigente d’azienda, Youtuber con il canale “Il supermercato”, alpino.

Marco Grollo: 31 anni, lavora come ricercatore nel settore dell’assistenza agli anziani, sto completando una Magistrale in Sociologia e Management dei Servizi Sociali iniziata a Pisa.

Paolo Matteazzi: 70 anni, docente universitario e imprenditore.

Alessandra Nava: 59 anni, avvocato penalista e diritto di famiglia, iscritta liste gratuito patrocinio e sportello del cittadino, coordinatore IV Tv Nord.

Andrea Penzo Aiello: 34 anni, imprenditore della ristorazione già presidente di associazione di categoria regionale.

Mario Poletti: 75 anni , dirigente di multinazionali americane , tedesche ed italiane, volontario Caritas.

Annamaria Scrufari: 60 anni, architetto libero professionista.

Federica Sentimenti: 45 anni, manager per design ospedaliero privato mercato orientale, società di proprietà di tre manager arabi di Dubai.

Cristiana Sparvoli: 64 anni, giornalista professionista, autrice di libri di cultura culinaria e curatrice di eventi culturali).

Angelica Vedelago: 31 anni, ricercatrice postdoc in ambito umanistico formatasi a Oxford e Padova.

Giancarlo Veronese: 53 anni, Senior Designer presso una multinazionale leader nello Sportsystem, volontario per AIL e nella parrocchia di San Giuseppe.

Giovanni Zenoni: 20 anni, fotografo sportivo, selezionato come top 20 migliori talenti della fotografia al mondo dall'Associazione Internazionale Stampa Sportiva.