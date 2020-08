Svelata la Lista civica Azzolin: «Squadra pronta a rimboccarsi le maniche»

Martedì 11 agosto nella piazzetta di via Filzi (piazzetta rossa), spesso scenario di aggressioni da parte delle baby gang, è stata presentata la lista civica Azzolin che correrà alle prossime elezioni comunali di Castelfranco Veneto a sostegno della candidata sindaco Maria Gomierato. «La nostra squadra è composta da rappresentanti delle frazioni e dei quartieri, esponenti dell’associazionismo, operatori dei vari ambiti del lavoro, del mondo della scuola, della sanità, del sociale. Punta di diamante sono i giovani che si impegnano per un’innovazione del mondo della politica in maniera attiva. Dei 24 candidati l’età media è sotto i 40 anni, con persone che hanno energie e competenze per affrontare i vari ambiti di questa Castelfranco che soffre. Difesa dell'ospedale, rafforzamento della sicurezza per combattere il degrado, sostegno alle imprese che creano posti di lavoro, realizzazione di impianti sportivi con una Cittadella dello Sport dove trovino posto pista d’atletica, piscina e strutture adeguate per le varie discipline sono gli obiettivi principali della lista. Altro grande tema a Castelfranco è la scuola: Castelfranco è un polo scolastico di eccellenza che sta soffrendo nell’ultimo periodo, non possiamo continuare a navigare a vista per altri 5 anni perché a rimetterci sono tutti i cittadini. Le frazioni e i quartieri sono Castelfranco e noi punteremo sulla valorizzazione della loro identità. I temi che affrontiamo sono tanti perché Castelfranco in questi 10 anni ha fatto troppi passi indietro e nessuno in avanti, noi scendiamo in campo con voglia di lavorare, perché nessuno rimanga indietro. Abbiamo scelto di sostenere come candidato sindaco una donna forte, competente, attiva e appassionata, Maria Gomierato, stringendo un patto civico con un programma costruito e condiviso assieme per una Castelfranco che riparte, una Castelfranco che rinasce. Siamo pronti a rimboccarci le maniche per lavorare con cuore, coraggio e passione alla rinascita della nostra Castelfranco».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazia Azzolin ha pesentato poi i candidati nella sua lista: «Tra i presenti oggi c’è il dottor Roberto Pinto presidente dell’associazione Viviamo Borgo Pieve già presidente della Pro Loco, Moreno Favarotto dell’associazione anziani Giorgione. Abbiamo dei giovani ventenni molto attivi, tra cui Sofia Contesso che fa parte del direttivo dell’Associazione Palio e gli studenti di Giurisprudenza Riccardo Giacomazzi e Giulia Vecchiato. Le frazioni sono ampiamente rappresentate con competenza e cuore, con esponenti tra cui Samuele Martignon di Salvatronda, il geometra Stefano Zanchin di Salvarosa, la giovane mamma Erika Visentin, attiva in parrocchia a San Floriano. Presente oggi anche il mondo dell’ospedale e della cura alla persona tramite suoi operatori, con Lorenzo Scatemburlo, che da quarant’anni lavora al San Giacomo, Mario Sirsi, Martina Simeoni, titolare di Badaben per l’assistenza agli anziani. Per passare a commercianti come Piergiorgio De Biasi, fino ad arrivare al mondo dell’associazionismo sportivo con l’allenatore Marco Fabbian e Damiano Favotto, della federazione nazionale pattinaggio, operatore nel settore economico finanziario. Lo sport è anche rappresentato da Alberto Tieppo, insegnante di educazione fisica al Galileo Galilei, di Bella Venezia. La scuola, tema collegato alla famiglia, ha validi rappresentanti, tra cui la professoressa Barbara Grassi e l’insegnante Silvia Bosco, lo chef e docente dell’alberghiero Maffioli Domenico Andolfato, che già stanno proponendo una nuova visione di ascolto delle reali esigenze su questo ambito strategico. Siamo una squadra con un’età media inferiore ai 40 anni . Pronti a rimboccarci le maniche e a lavorare seriamente con coraggio e passione per Castelfranco».