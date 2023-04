«Sentita la vicinanza del Governo al territorio. Musumeci esempio di coerenza»

In occasione della visita a Longarone sui luoghi del Vajont nel 60esimo anno della tragedia, il Ministro alla protezione civile Nello Musumeci ha incontrato gli amministratori locali di Fratelli d'Italia delle province di Belluno e di Treviso. A coordinare l'incontro, il senatore e coordinatore regionale FdI Luca De Carlo: «È stato un piacere presentare al Ministro la grande forza che abbiamo sul territorio, ma ancora di più far sentire a chi ci sostiene la vicinanza del Governo, a partire dai suoi ministri, al nostro territorio, stretto tra due realtà a statuto speciale e che può contare su un solo rappresentante a Roma. Il Ministro Musumeci è un esempio di grande coerenza: è rimasto sempre fedele ai suoi ideali, anche negli anni in cui sarebbe stato più conveniente ed anche più sicuro prendere altre strade politiche. Fratelli d'Italia è passata per i “ghetti” in cui qualcuno voleva rinchiuderci, siamo rimasti uniti e coerenti quando i risultati alle urne non ci premiavano, ed oggi siamo qui a godere i frutti dei nostri sforzi: questo devono imparare anche i giovani che si avvicinano alla politica, e la testimonianza del Ministro è stata sicuramente decisiva in questo senso. Preparazione e tanta gavetta sono gli unici ingredienti necessari per affrontare con correttezza e serietà questo impegno».