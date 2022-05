Treviso, Procura ancora sotto organico: «Il Ministro si attivi subito»

Sono 26 i lavoratori in servizio presso la Procura di Treviso su una pianta organica di 42 unità: 16 in meno del minimo previsto (il 38% del totale): la Procura trevigiana continua a soffrire le carenze di organico e a poco o nulla sono valsi gli incontri di questi giorni in Prefettura tra sindacati, Procuratore e la Prefettura stessa.

«Il turnover è insufficiente, così come il numero di nuove assunzioni che hanno interessato solo il Tribunale e non la Procura - sottolinea il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo -. L'assenza di personale amministrativo è un problema per l'intera macchina della giustizia, una questione che poi si ripercuote sulla collettività con allungamenti dei tempi e aumenti dei costi». De Carlo lancia quindi un appello ai parlamentari veneti: «Per dare forza alle richieste del Procuratore trevigiano Marco Martani, che si è già attivato con il Ministero, chiedo a tutti i colleghi veneti di sollecitare il Ministro della Giustizia Marta Cartabria affinché si attivi immediatamente per porre fine a questa situazione. Serve un piano di assunzioni corposo e mirato, che vada a colmare tutti i “buchi” di organico; quello di Treviso è uno dei tanti esempi di realtà sotto organico che popolano l'Italia, dai tribunali e procure alle forze dell'ordine, passando per i vigili del fuoco e il mondo sanitario. È necessario un cambio di passo per evitare da un lato di incrementare, fino a renderli insostenibili, i carichi di lavoro per i lavoratori e dall'altro di avere un sistema della giustizia appesantito dalle scelte (o meglio, non scelte) di chi vuole risparmiare sulla pelle di cittadini e imprese».