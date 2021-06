"Stato assassino": sulle mura la manifestazione non autorizzata dei No Vax

"Stato assassino-killer", "Giovani non vendete la vostra vita ai carnefici per un viaggio", "Non sono una cavia, non sono una pecora". Questi sono solo alcuni degli slogan comparsi ieri pomeriggio lungo le Mura di Treviso durante una manifestazione no vax organizzata dal movimento "I Fuochi R2020" di Treviso e del Polesine e a cui hanno partecipato circa 200 persone, di cui la maggior parte senza mascherina. Tra gli ospiti di rilievo l'onorevole Sara Cunial, l'avv. Edoardo Polacco, l'avv. Boris Ventura, Andrea Tosatto (psicologo e scrittore), Leopoldo Salmaso (medico), Adriano Longo (imprenditore), Ferdinando Donolato (ex presidente dell'Associazione Corvelva), Gianni Bordin (fondatore associazione Canapa di Marca), Riccardo Rocchesso (blogger), Giuliano Dal Cin (operatore medicina tradizionale cinese) e Yuri dell'ormai nota palestra Dorian Gray di Maser.

Il sit-in, per tutto il tempo controllato a vista dalle forze dell'ordine, ha avuto come focus principale la protesta contro l'attuale "dittatura sanitaria" rea di nascondere i veri numeri della pandemia e di propinare alla popolazione vaccini non sicuri. Insomma, un grande complotto mondiale in danno di cittadini inermi. Tra i più attivi di giornata proprio l'on. Cunial che ha duramente attaccato il Governatore Zaia per non dire tutta la verità sui contagi e sulle reazioni avverse ai vaccini, oltre a non aver abbastanza difeso le partite Iva. Maggio scompiglio lo hanno però creato i cattolici dell'Associazione con Cristo per la vita che hanno urlato che il "vaccino è illegale perché realizzato usando feti uccisi volontariamente". Infine, l'organizzatore della giornata, Moreno Longo, ha attaccato il sistema attuale delle cure del Covid, affermando l'assoluta efficacia delle cure domiciliari così come da pensiero del sindaco di Santa Lucia di Piave, Szumski.