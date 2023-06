Congresso Lega, Marcato rinuncia alla segreteria: «Tradito dal troppo amore per la Lega»

Una conferenza stampa a pochi giorni dal congresso regionale della Lega, molto attesa quella di Roberto Marcato. La premessa è emblematica: «è la più difficile conferenza stampa della mia vita politica». La corsa dell'assessore regionale alla segreteria della Lega si è rivelata più impervia di quanto si pensasse, per questo ha deciso di rinunciare alla sua candidatura. «Hanno fatto di tutto per impdedirmelo, in questi anni. Ma io non sono per i sotterfugi e i tradimenti». Marcato le sessanta firme per correre, tra i delegati, le avrebbe pure, ma si è reso conto che in queste condizioni non può cambiare il partito, come avrebbe voluto. «Si parla solo di potere e poco di partito, da troppo tempo».

Giovedì scorso ha incontrato il terzo sfidante al congresso, Franco Manzato, e ha capito che non c'erano più le condizioni. Grazie a un lavoro silenzioso di esponenti come Gobbo, Coin e Da Re, Manzato sarebbe riuscito a conquistare molti dei delegati che Marcato dava ormai per sicuri. E questo lo ha ferito visto che a spingerlo c'erano tanti sostenitori ma anche tantissimi amministratori pubblici. La sfida resta ora tra Manzato e Alberto Stefani, commissario uscente appoggiato dalla segreteria centrale del Carroccio. «Quello che si è perso, negli ultimi anni, è l'identitià del partito. Siamo carenti nel comunicare i valori fondanti del nostro partito. Noi non abbiamo nulla a che fare sia con Fratelli d'Italia che con Forza Italia. Noi abbiamo un'altra storia. Torneremo a vincere quando torneremo ad essere quello che siamo stati».