Elezioni comunali a Oderzo: Marco Drusian si candida a sindaco

"Oderzo sicura" e "Cittadini uniti" hanno scelto il loro candidato sindaco al termine di un incontro in videoconferenza. Ringraziamento alla consigliera comunale, Laura Damo

E’ il geometra Marco Drusian il candidato sindaco delle liste civiche "Oderzo Sicura" e "Cittadini Uniti". Lo hanno deciso venerdì sera, 5 marzo, il direttivo e i molti sostenitori collegati in un webinar che aveva come argomento le elezioni amministrative di Oderzo 2021.

L'ordine del giorno prevedeva anche l’individuazione del candidato sindaco che meglio rappresentasse l’identità e la storia delle due liste civiche opitergine. Il geometra Drusian è stato cofondatore, insieme all'ex sindaco Pietro Dalla Libera, dei movimenti civici di "Oderzo Sicura" e "Cittadini Uniti". Consigliere comunale e presidente commissione urbanistica e lavori pubblici dal 2006 al 2016, Drusian è stato vicepresidente del consiglio comunale dal 2011 al 2016. Attualmente coordina le due liste civiche di Oderzo. I gruppi hanno ringraziato la consigliera Laura Damo per l'ottimo lavoro svolto negli ultimi 5 anni, la quale continua ad essere un punto di riferimento importante in Consiglio comunale. Ora i due gruppi stanno lavorando al programma elettorale ascoltando i cittadini con l'obiettivo di amministrare il comune nel modo più possibile vicino alla gente portando avanti, come sempre, i problemi dei cittadini.