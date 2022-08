Aggressore di Marta libero: «Va preso e rimesso in galera»

«Non esiste che un pericoloso criminale che ha aggredito e massacrato una persona riducendola in fin di vita sia libero per un errore giudiziario. Ma quali ispettori? È scappato. Quindi si va a Londra e lo si riporta in Italia dove deve scontare una pena adeguata, essendo lui un probabile assassino, e proporzionata alle 23 coltellate che ha inflitto, solo un anno fa, alla povera ragazza di Mogliano Veneto alla quale va tutta la mia vicinanza». Parole durissime quelle pronunciate da Giuseppe Paolin, componente della commissione Affari Sociali della Camera, sul caso dell'aggressore di Marta Novello.

«Ognuno, per carità, fa il proprio lavoro, ci mancherebbe ma sentir dire che "è evidente che fosse inopportuno che il minore stesse da solo a Mogliano e la mamma che lavora all'estero avrà pensato di portarlo con sé" mi fa pensare che si sia davvero inceppato qualcosa nel sistema giudiziario. Non è inopportuno che l’accoltellatore di Marta restasse solo in città, ma è allucinante che un soggetto estremamente violento che ha quasi ammazzato una persona senza, pare, alcun motivo non sia in prigione ma sia libero di delinquere nuovamente. Mi chiedo allora, cosa dicono quelli che non sono andati a votare per i referendum sulla giustizia proposti anche dalla Lega? Perché questa è la riprova, purtroppo per Marta e la sua famiglia, che la giustizia in Italia deve essere riformata e che ci vogliono pene giuste e certe» conclude Paolin.