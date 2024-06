Maser, ecco la nuova Giunta di Maser nominata dalla sindaca Benedos

La sindaca Claudia Benedos ha firmato martedì 18 giugno il decreto di nomina del Vice Sindaco e dei componenti la Giunta Comunale dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno.

La Giunta di Maser è in continuità con il mandato appena concluso. Riconfermato Vice Sindaco Marco Sartor, 44 anni, con deleghe a bilancio e tributi – cultura – associazionismo – sport – servizi informatici. Altre conferme per l’Assessore Daniele De Zen, 60 anni, con deleghe ai lavori pubblici - Protezione Civile - politiche sociali e per Federico Bollin, 46 anni, con deleghe a patrimonio – ambiente – politiche energetiche – sicurezza. New entry l’avvocato 48enne Liala Soranzio, con deleghe ad affari legali – istruzione – politiche familiari. Le funzioni relative ad: affari generali – personale – sanità – polizia locale – urbanistica ed edilizia privata saranno esercitate personalmente dal Sindaco. «Voglio ringraziare i miei cittadini che mi hanno dato la loro fiducia. Essere rieletta con l’81,38% di preferenze è sicuramente un onore ma soprattutto una grande responsabilità» le parole del Sindaco Claudia Benedos. «Sono orgogliosa di tutti i consiglieri della mia squadra che ha dimostrato tanto entusiasmo e tanta voglia di fare per la Comunità».

Il prossimo Consiglio Comunale di convalida degli eletti, giuramento del Sindaco e comunicazione della Giunta è previsto per mercoledì 26 giugno alle ore 19.30. In tale seduta verranno resi noti anche gli incarichi di collaborazione assegnati ad ogni consigliere comunale. Al termine del Consiglio il Sindaco offrirà un brindisi a tutto il Consiglio e a tutti Cittadini che parteciperanno.