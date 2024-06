Maser, affidate deleghe specifiche a tutti i consiglieri comunali di maggioranza

Oltre 100 persone hanno partecipato all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale. La seduta Iniziata con l’Inno d’Italia eseguito dal Corpo Bandistico Parrocchiale di Maser è proseguita con gli adempimenti formali: convalida degli eletti, giuramento del Sindaco, presentazione delle deleghe assegnate alla Giunta. «Da subito l’impegno è quello di essere operativi e di dare il massimo per realizzare quanto promesso in campagna elettorale. Un programma consistente ma concreto e fattibile, vi assicuro che non è un libro dei sogni» le parole del Sindaco Claudia Benedos.

Alla fine del Consiglio il primo cittadino ha comunicato di aver firmato il decreto di conferimento di incarichi di collaborazione ad ognuno dei consiglieri di maggioranza così che collaboreranno con Sindaco e Giunta su vari argomenti e problemi specifici. I consiglieri delegati, nello svolgimento dell’incarico potranno contare sulla collaborazione del personale comunale, ma non potranno assumere atti con rilevanza esterna.

«Ho deciso di coinvolgere pienamente tutti i consiglieri della mia squadra nell’azione amministrativa, una scelta ottemperata per dare maggiore collegialità alle attività poste in essere attraverso le diverse sensibilità e professionalità che i singoli consiglieri possono offrire”, ha spiegato il Sindaco Benedos. Sono fermamente convinta che l’impegno responsabile dei consiglieri sia uno strumento valido per favorire l’interazione con la cittadinanza e la partecipazione attiva». Maggioranza, minoranza e Cittadini hanno poi partecipato ad un brindisi offerto dal Sindaco.

Ecco tutti gli incarichi di collaborazione assegnati

Al Consigliere Gianna Cunial è stata affidata la delega in materia di rapporti con l’Istituto Comprensivo, attività di controllo e gradimento dei servizi scolastici, progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi;

Al Consigliere Gloria Bandiera è stata assegnata la delega in materia di progetto mini guida su Maser, info point, rapporti con Avis e politiche giovanili;

Al Consigliere Silvia Trentin la delega in materia di pari opportunità, progetto “Ci sto? Affare fatica” – cerimonia neo diciottenni;

Al Consigliere Giuseppe Martignago la delega in materia di rapporti con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, controlli su manutenzioni e viabilità;

Al Consigliere Claudio Crotti la delega in materia di attività produttive e rapporti con Associazioni Nazionali Città dell’Olio, Città della Ciliegia e Città del Vino;

Al Consigliere Marco Bonotto la delega in materia di rapporti con Ipa Terre di Asolo e Montegrappa e Distretto urbano del Commercio.