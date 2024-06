Maserada, l'appello al voto di Marini: «Mi ricandido per per continuare il lavoro degli ultimi cinque anni»

«Mi ricandido per per continuare, con spirito di servizio a favore della collettività, il lavoro iniziato in questi cinque anni e che ha già prodotto risultati lusinghieri». E' questo l'appello al voto di domani e domenica che fa Lamberto Marini, sindaco uscente di Maserada e nuovamente candidato per un secondo mandato. 66 anni, nato a Trieste e residente a Maserada da 35 anni, Marini è laureato in Scienze dell’Amministrazione. In pensione dal 2018 dopo un lungo servizio come Luogotenente dei Carabinieri.

Il candidato sindaco della civica "Lamberto Marini Sindaco" rivendica i risultati ottenuti in questi 5 anni: lavori pubblici per 8 milioni di euro, di cui 5 ottenuti con finanziamenti pubblici, dal PNRR e da privati; investimenti in sicurezza e nel campo dell’innovazione (transizione digitale, contributi ottenuti per € 400.000 da fondi PNRR); erogati contributi, direttamente ad associazioni e scuole, o per finanziare interventi in tema di politiche familiari, sociale, cultura, giovani, pubblica istruzione, per oltre 1.5 milioni di euro.

«Molti sono i progetti pronti che attendono di essere realizzati - spiega - tra cui la riqualificazione degli impianti sportivi ed il completamento della circonvallazione di Maserada; la realizzazione della pista ciclabile Maserada-Candelù; la riqualificazione delle ex caserme in polo ambientale, culturale e turistico; la realizzazione di comunità energetiche; il ripristino del centro diurno presso la casa di riposo, iter già avviato con l’attuale proprietà. In tema di sicurezza il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale che già oggi presenta 58 punti/telecamera. In campo sociale proseguiranno gli interventi in favore delle famiglie, delle persone fragili, degli anziani, dei giovani, delle associazioni di volontariato. Con la scuola proseguirà la collaborazione nella realizzazione di progetti a favore di studenti e famiglie».

«Avrò al mio fianco - conclude Marini - una squadra motivata, che per buona parte ha già con me condiviso il primo mandato elettorale. Persone che, unite dagli stessi valori, intendono continuare a mettere al centro il cittadino coinvolgendolo nelle scelte di un’Amministrazione che vuole essere concreta, presente, disponibile e trasparente»