Comunali a Maserada, Floriana Casellato chiede il riconteggio dei voti

L’onorevole Floriana Casellato, Candidata Sindaco, lista NoiConVoi - per fare comunità, alle ultime elezioni amministrative del Comune di Maserada sul Piave, ha chiesto formalmente al Prefetto di Treviso che vengano riconteggiate e ricontrollate le schede elettorali di tutti i seggi del Comune di Maserada sul Piave in quanto si sarebbero verificate delle gravi irregolarità nelle operazioni di voto. In particolare, presso il seggio 2, sarebbe stata utilizzata (anche dalla stessa Onorevole Casellato) una matita non regolamentare (non copiativa). Tale circostanza è stata segnalata mediante verbalizzazione da parte dei rappresentanti della lista NoiConVoi, presso il medesimo seggio n. 2. Inoltre i seggi venivano aperti prima dell’orario prestabilito (la domenica prima delle ore 7.00 e il lunedì prima delle 14.00) dal Presidente e dal Segretario con rimozione dei sigilli senza la presenza degli scrutatori e dei Rappresentanti di Lista. E’ stata rilevata inoltre una presenza davvero anomala di schede bianche e nulle (ben 90). L'Onorevole Casellato ha chiesto infine la verifica di tutti i requisiti di legge per i segretari di seggio, tra cui figurerebbe anche il figlio del sindaco, Michele.

Il verdetto delle urne

Lunedì scorso l'esito delle urne era stato il seguente: Lamberto Marini (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia) aveva ottenuto 2.334 voti (50,86%) mentre Floriana Casellato (Per fare comunità, Noi con voi) si era fermata a 2.255 voti. Appena 79 voti a dividere i due contendenti. Elettori: 8.108 | Votanti: 4.756 (58,66%) Schede nulle: 90. Schede bianche: 77. Schede contestate: 0.