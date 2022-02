Autonomia: «Le parole di Mattarella confermano che questa è la strada maestra»

«Sentire la parola “Autonomie” pronunciata dal Presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento, a Montecitorio, per noi Veneti è come vedere una luce nel buio. Non ci illudiamo, certo: sappiamo che il percorso è lungo, ma in politica le parole, soprattutto in certi contesti e in certi frangenti, hanno un peso. Se il Presidente Mattarella vorrà sostenerci nella nostra legittima rivendicazione, ne saremo onorati». Sono queste le parole di Alberto Villanova, presidente dell’Intergruppo Lega-Liga Veneta a Palazzo Ferro Fini, nel commentare l’intervento di insediamento di ieri del Presidente della Repubblica Mattarella.

«Il Veneto e i 2.273.985 cittadini che si sono espressi a favore dell’Autonomia aspettano dal 2017 e sono ormai impazienti che Roma dia seguito alla loro volontà. Una volontà che, come sempre accade in Veneto, è stata espressa democraticamente e nel rispetto della Legge. Quindi, pienamente regolare. In questi anni abbiamo sentito un nutrito e ricco carnet di termini giuridici per definire il percorso autonomistico. Nessuno dimentichi, però, che per noi quella per l’Autonomia è la madre di tutte le battaglie politiche. Non rinunceremo ad essa. Ora – conclude Villanova - anche le parole della più alta carica dello Stato ci confermano che stiamo percorrendo la strada giusta».