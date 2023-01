Un premio per Matteo, il 24enne che andrà a insegnare rugby in Mozambico

In questi giorni ha avuto ampio risalto la storia di Matteo Crespan, giovane rugbista trevigiano che ha scelto di dedicare un anno della sua vita ad insegnare il rugby ai bambini del Mozambico nel quadro di un progetto di solidarietà ed educazione a favore dei territori africani. La vicenda ha catturato l'attenzione anche di Franco Rosi, consigliere comunale di "Treviso Civica" che ha scritto una lettera in merito indirizzata al presidente del consiglio comunale di Treviso, Giancarlo Iannicelli.

«In un periodo in cui i giovani fanno notizia come protagonisti di episodi negativi, egoistici e violenti - scrive Rosi - credo che, facendomi interprete anche di suggerimenti di amici, l’Amministrazione debba farsi promotrice nel dare enfasi e soprattutto sostegno ad esempi così generosi. Sono esempi che portano ad esaltare anche uno sport che nella sua essenza è simbolo di sostegno reciproco e di squadra, valori che nessun singolo episodio potrà mai scalfire nella sua profonda essenza. I giovani non sono solo bande violente o protagonisti di negatività - continua il consigliere comunale - i giovani sono anche la nostra speranza e Matteo è un degno rappresentante di questa parte dei giovani. Lui sarà di fatto ambasciatore italiano, del rugby ma anche della nostra città, Treviso, in Monzambico. Le chiedo per queste ragioni - conclude Rosi - di farsi parte attiva presso il sindaco e la Giunta affinché ci sia da parte nostra un giusto riconoscimento per questo gesto e un concreto sostegno alla sua iniziativa. Non so se i tempi tecnici lo consentiranno ma sarebbe significativo poterlo incontrare in consiglio comunale o, in alternativa, a Ca’ Sugana per salutarlo e per manifestare direttamente a Lui il nostro sostegno».