Maxi polo Amazon sulla Treviso-Mare: interviene Fratelli d'Italia di Silea

Fratelli d'Itlia interviene in merito al maxi progetto Amazon sulla Treviso-Mare e che interesserà i comuni di Roncade, Monastier e, appunto, Silea. Lo fa con Tono Conte e Bruno Rossetto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Circolo di Silea. "Non siamo contrari a priori verso chi investe sul nostro territorio, ma ci uniamo a chi chiede che siano valutate le criticità, ambientali ed economiche, che, un progetto di questa portata, potrebbe creare. Preoccupazione subito espressa da due dei sindaci interessati, dalle associazioni e, con le 29 prescrizioni arrivate, anche dalla Regione", dichiara Conte.

"Crediamo che il Comune di Silea debba porre la massima attenzione nel valutare le problematiche, soprattutto per quanto concerne ambiente e viabilità, tenuto conto che, attraversato da tre grosse arterie stradali, deve già gestire notevoli criticità di congestionamento del traffico, con conseguente inquinamento e situazioni di importante pericolo" aggiunge Rossetto. "Va fatta inoltre una seria valutazione sulla ricaduta economica per le attività del territorio. Anche su questo, auspichiamo una posizione forte della Regione. Sia sul ritorno occupazionale, sul quale Amazon continua a fare orecchie da mercante, sia per quanto concerne l'indotto con le realtà economiche locali, in un'ottica di vasta area produttiva. Seguiremo attentamente gli sviluppi e saremo al fianco dei cittadini, delle associazioni e delle nostre realtà produttive, nella difesa dei loro interessi", conclude Conte.