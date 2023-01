Medici di base, 115mila trevigiani ne sono senza: «Servono soluzioni»

I dati del rapporto Spi Cgil di Treviso sulla sanità di prossimità sono drammatici, e dimostrano tutte le mancanze e l'assenza di una programmazione efficace da parte dell'azienda sanitaria locale e della Regione.

Il progressivo disinvestimento nel pubblico sta causando uno scivolamento verso la privatizzazione della nostra sanità, sempre più esclusiva e lontana dal cittadino. Il risultato è che 115mila cittadini della Marca sono scoperti dall'assistenza di base: molti sono costretti a percorrere anche 30 km per trovare il primo presidio medico, con paesi che non hanno nemmeno un medico di base. Per sopperire al problema l'Ulss 2 nelle ultime settimane ha assunto con contratto a tempo determinato 38 medici specializzandi: una soluzione palliativa, che non copre l'intero fabbisogno e che rischia di compromettere il percorso di formazione degli specializzandi.

Anche l'innalzamento del numero massimo di assistiti da 1500 e 1800 non è una soluzione - aggiunge Scarpa -. Molti attualmente seguono già fino a 2mila assistiti, e vediamo già le conseguenze importanti sulla qualità del servizio. Serve invertire immediatamente la rotta. Come suggerisce lo Spi Cgil, dobbiamo superare il metodo per cui i medici di base sono in convenzione con l'ULSS e procedere attraverso l'assunzione diretta da parte dell'azienda sanitaria. Sul lungo periodo, invece, servono programmazione e risorse: va risolto definitivamente l'imbuto formativo tra laureati e specializzandi, aumentando ancora le borse. Serve però anche impegnarsi a livello nazionale per superare l'accesso programmato al corso di Medicina, con adeguate risorse per garantire didattica di qualità ad un più alto numero di studenti» conclude.