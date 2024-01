Meloni apre all'autonomia, Zaia ringrazia: «Premio ai virtuosi»

«Non credo nelle sperequazioni fra Nord e Sud, l'autonomia non è togliere a una regione per dare a un'altra, ma stabilisce il principio che se tu gestisci bene le tue risorse lo Stato può valutare di darti anche altre competenze. L'autonomia può essere volano per il Sud, non stupisce che sia contrario chi spende peggio fondi i Ue». Le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno, spostata ad oggi per motivi di salute, riguardo l'autonomia, hanno suscitato il plauso dell presidente della Regione, Luca Zaia. «Mai la Premier si era espressa tanto esplicitamente e favorevolmente su questo tema per cui oggi, di fronte ai giornalisti parlamentari italiani si è materializzato un importante passo avanti. Il miglior viatico per la discussione in Parlamento che inizierà a metà gennaio».

«Ringrazio la Presidente Meloni per il riferimento chiaro, diretto, inequivocabile all’autonomia, letta con eccezionale lucidità nella sua caratteristica portante: l’autonomia non è togliere a una Regione per dare a un’altra, ma dare a ogni Regione un’occasione storica per un’assunzione di responsabilità diretta, cominciando a gestire con oculatezza e senza sprechi le proprie risorse, e potendo così legittimamente puntare a gestire direttamente nuove competenze. Con questo suo intervento, la Meloni ha spazzato via mesi, anni di letture nebulose e interessate, come il concetto inusitato di secessione dei ricchi», ha dichiarato Zaia immediatamente dopo la chiusura della conferenza stampa della Presidente del Consiglio. «La nostra proposta di autonomia – aggiunge Zaia – avvalorata da una sentenza della Corte Costituzionale e da un referendum plebiscitario tra i veneti, prima volta nella storia d’Italia è di fatto quella disegnata in sintesi oggi dalla Premier, che non toglie nulla a nessuno, ma premia i virtuosi, che non crea sperequazioni tra nord e sud ma le condizioni perché le Regioni più ‘indietro’, come quelle che non riescono a spendere i fondi Ue, possano progredire e guadagnarsi, proprio attraverso l’Autonomia e la responsabilità gestionale, un futuro migliore». Un plauso anche dal deputato e segretario della Liga Veneta ebpresidente della commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale, Alberto Stefani: «Da Meloni parole che dimostrano piena sintonia in maggioranza, rassicurando anche sul tema Autonomia. Una storica battaglia della Lega che il 16 gennaio approderà in Aula al Senato. Avanti tutta per una riforma attesissima, che presto vedrà la luce».