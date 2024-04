Miane, Angela Colmellere si ricandida a sindaca

Entusiasmo, voglia di fare, concretezza: questo lo spirito che anima la squadra a sostegno di Angela Colmellere, che si candida a sindaco di Miane portando nel programma la continuità con la propria esperienza pregressa ma anche alcune importanti novità. «Ho deciso di candidarmi dopo un confronto con molte delle persone che hanno collaborato con me in passato - dichiara Colmellere -. Scendo in campo con l'obiettivo di unire e di fare il bene di tutta la comunità, superando le divisioni, come è nel mio stile da sempre. In molti mi hanno detto: c'è ancora da fare… Perciò, con entusiasmo e voglia di lavorare, ho deciso di candidarmi».

Il programma, in via di definizione, metterà al centro la persona, con tante progettualità concrete, e la voglia di rendere più vivo e centrale il comune: «Ho al mio fianco un gruppo veramente entusiasta, propositivo, pur nella consapevolezza delle difficoltà che comporta oggi il ruolo di amministratore locale. I miei compagni di viaggio in questa candidatura rappresentano in parte la continuità con i miei 10 anni da sindaco, in cui moltissime cose sono state realizzate, ma anche tanti elementi di novità. Concretezza, esperienza, affidabilità, serenità, serietà e ottime relazioni con le istituzioni regionali e nazionali: questa è la chiave vincente per raggiungere gli obiettivi in programma, e ne abbiamo molti».

«Porto nel mio paese l'esperienza a Roma che mi ha insegnato tanto, sia nelle relazioni istituzionali che nelle possibilità di costruire qualcosa di utile per il mio paese. A Roma cambia la prospettiva – conclude Colmellere -. Ti rendi conto della burocrazia tipica della capitale e realizzi come non sia sufficiente fare bene, ma diventi fondamentale la componente delle relazioni che costruisci nel tempo. Questo per una Miane ancorata alla sua terra, ma anche capace di proiettarsi verso traguardi più ambiziosi».