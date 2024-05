Miane, il comizio della lista under 30 a sostegno di Massimo Stefani

Domenica 19 maggio, alle 18, in Piazza II Giugno a Miane, si terrà il comizio pubblico di Miane24, la lista Under 30 voluta dal candidato sindaco Massimo Stefani. Saranno presentati il programma elettorale e la squadra, in campo per un netto cambiamento.

“Abbiamo lavorato molto sul programma elettorale e siamo determinati a realizzarlo - spiega Stefani -. È stato molto significativo il contributo delle persone di Miane e delle frazioni che, sono certo, sapranno apprezzarne i contenuti, oltre che l'impegno e l'entusiasmo dimostrati dalla mia squadra”.

“Finalmente - ha concluso il candidato sindaco - abbiamo la possibilità di scegliere una valida e concreta alternativa per Miane. Chi sino ad oggi è stato incaricato della fiducia dei cittadini e ha avuto la possibilità di governare per un lungo periodo, credo abbia già dato”.