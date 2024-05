Elezioni europee, Michele Santoro all'Electrolux di Susegana

Michele Santoro, capolista della lista Pace Terra Dignità nella circoscrizione Nord-Est, continua il tour elettorale che tocca varie realtà del Veneto e che cultima con la visita in provincia di Treviso. Domani, venerdì 17 maggio, alle ore 14.00, il giornalista e presentatore, nonché promotore della lista che si candida alle europee, sarà presente ai cancelli dell’Electrolux a Susegana, un luogo che rappresenta non solo uno dei principali poli lavorativi della zona, ma anche un simbolo della lotta per i diritti dei lavoratori e della dignità nel lavoro.

Pace Terra Dignità è l’unica lista che è stata capace di raccogliere le firme necessarie per presentarsi in tutte e cinque le circoscrizioni. Ottima la risposta della provincia di Treviso che ha raccolto più di 2 mila sottoscrizioni. Ora la visita di Santoro nella Marca per dare merito al territorio e la scelta di Susegana non è casuale: è qui che si vuole portare l’attenzione sul valore del lavoro come diritto fondamentale e sulle politiche di sostegno all’occupazione che la lista Pace Terra Dignità intende promuovere. In un’epoca in cui il lavoro è spesso precario e i diritti dei lavoratori sono messi a dura prova, la presenza di Michele Santoro vuole essere un segnale forte di vicinanza e impegno per un futuro in cui la dignità e la sicurezza nel lavoro siano al centro dell’agenda politica.