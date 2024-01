Migranti, Acampora: «Per la sinistra morire di freddo a Treviso è peggio di morire a Padova»

La consigliera comunale Carlotta Bazza (Partito Democratico) ha affermato in alcune recenti dichiarazioni come sia sbagliato accomunare la tragedia di Treviso del migrante indiano morto di freddo al Park Appiani con quella di Padova dove tre immigrati hanno perso la vita tra sporcizia e degrado inalando fumi tossici di un fornellino che avevano acceso per scaldarsi. «Morire di freddo, all'aperto, non è la stessa cosa che morire per delle esalazioni» le parole della consigliera dem.

Il commento

Dichiarazioni che hanno provocato una risposta veemente da parte del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Davide Acampora: «È ignobile, vergognoso, volgare e indegno che un consigliere comunale, pur di difendere la propria parte politica visto che a Padova governa la sinistra e a Treviso il centrodestra, faccia distinzioni sul tipo di morte dei poveri migranti. Morire di freddo a Treviso, secondo la Bazza, sarebbe più grave che morire di inalazioni di monossido di carbonio a Padova. Ci spieghi allora qual è il modo migliore per morire a Bologna, piuttosto che a Milano, a Verona visto che c'è questa differenza sulla base del sindaco di turno. L'unica cosa che può fare è scusarsi pubblicamente e chiarire questa presa di posizione macabra e malsana» conclude Acampora.