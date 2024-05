Comunali 2024, Bersani a Mogliano per sostenere Giacomo Nilandi

Dopo Elly Schlein, Stefano Bonaccini e Elisabetta Piccolotti, anche Pier Luigi Bersani arriverà a Mogliano Veneto per sostenere la candidatura a sindaco di Giacomo Nilandi. L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 giugno, alle 20.45, in Piazza Caduti.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà comunque al centro sociale di piazza Donatori di sangue. Questo l'appello del Pd ai cittadini: «Riempiamo la nostra piazza della voglia di cambiamento e dell’entusiasmo che stiamo respirando in queste settimane»