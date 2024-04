Via C. A. Dalla Chiesa, 1/B · Mogliano Veneto

La delegazioni "Salviamo il paesaggio" di Mogliano Veneto e Comitato a difesa delle ex cave di Marocco promuovono un incontro con i 3 candidati per interrogarli in merito alle proprie posizioni in materia di ambiente. L'incontro sarà aperto alla cittadinanza.