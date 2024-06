Mogliano, trionfa il centrodestra unito: Davide Bortolato è nuovamente sindaco

Mogliano resta saldamente in mano al centrodestra unito. Davide Bortolato, che era peraltro il sindaco uscente, vince nettamente la tornata elettorale consolidandosi ben sopra il 50%. «Un'affermazione che ci ha visto prevalere in tutte le sezioni fuorchè in una. E' una giornata storica e bellissima ma da domani saremo tutti al lavoro per proseguire il lavoro fatto fino ad oggi.. C'è sempre una grandissima emozione in momenti come questi, il risultato è ottimo, oltre le aspettative. I moglianesi hanno ricosciuto il grande lavoro fatto nel corso del primo mandato.».

Esce sconfitto Giacomo Nilandi, del centrosinistra, che si ferma alla soglia del 40%. «Il Pd è il primo partito a Mogliano - dice sconfitto - e questo è un punto fermo da cui ripartire. Il dato dice che l'opposizione c'è e giocherà un ruolo importante. Per quanto il risultato sia comunque al di sotto delle nostre aspettative è giusto segnalare che quasi la metà degli aventi diritto, sommando anche i voti della Tocchet (staccatissima a finita al terzo posto, n.d.r.) non ha riconosciuto in maniera positiva l'amministrrazione uscente. Ma a Bortolato vanno i nostri complimenti per la vittoria che va assolutamente riconosciuta. Prometto al sindaco che la nostra non sarà una oppisizione ideolgicamente marcata ma si concentrarà sui tempi e sui contenuti»