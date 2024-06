Europee 2024, Maria Elena Boschi a Mogliano per sostenere Davide Bendinelli

Lunedì 3 giugno al Relais Totì di Mogliano Veneto Maria Elena Boschi, deputata e già ministra del Governo Renzi, ha partecipato all’evento organizzato da Italia Viva per sostenere Davide Bendinelli, sindaco di Garda e già assessore regionale veneto, candidato alle elezioni europee nella lista “Stati Uniti d’Europa”.

«Appoggiamo convintamente la candidatura di Davide Bendinelli - spiega Martina Cancian, Presidente provinciale di Italia Viva Treviso - perché, se eletto, saprà declinare al meglio il suo impegno con grande pragmatismo e concretezza, come sta già dimostrando nella propria esperienza di amministratore locale». Italia Viva ha aderito con grande entusiasmo al progetto degli Stati Uniti d’Europa perché significa credere in un progetto politico che difende la democrazia e lo Stato di diritto, promuove i diritti civili, la sicurezza e si impegna per la crescita economica e il superamento delle diseguaglianze sociali tra i cittadini dell’UE. Insieme a Maria Elena Boschi erano presenti all’evento anche il sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato e il vicesindaco Giorgio Copparoni che, con l’occasione, hanno presentato i candidati consiglieri della lista “Piazza Civica”, sostenuta da Italia Viva nella persona del giovane consigliere uscente Edoardo Bison. Molto cordiale il saluto di Davide Bendinelli al collega Bortolato. Maria Elena Boschi ha ribadito la scelta di Italia Viva di guardare al merito e quindi di sostenere il buon governo espresso dalla giunta uscente di Mogliano Veneto. Il vicesindaco Copparoni ha concluso la presentazione dei componenti della Lista “Piazza Civica” con l'augurio, per tutti, di poter continuare a vivere in una Mogliano con un sindaco come Davide Bortolato.