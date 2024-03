Comunali a Mogliano, l'ex assessore Tochet si candida con una civica

Una candidatura a sindaca di Mogliano l’8 marzo, perché? «Perché l’8 marzo non è una giornata di celebrazione, non si festeggiano le donne bensì si creano spazi in cui le donne possano esprimersi, a nome di tutti, non solo delle donne. L’8 marzo è una giornata di resistenza, è una giornata di ribellione. Mi ribello a questo clima politico, voglio crearne un altro e voglio partire proprio da oggi». L’8 marzo 2024 è lo spartiacque di Giuliana Tochet, da sempre in prima linea per i più fragili, per le persone che non hanno voce, «per i miei concittadini che non hanno risposte anche alle domande più semplici».

Basta proclami. E soprattutto, basta promesse disattese per la candidata. «Mi presento con una lista civica perché credo nel potere delle persone di poter cambiare una deriva partitica che non mi appartiene più. Che non appartiene più alla maggior parte di noi» ha sottolineato «Basta parole. Il mio non sarà un programma elettorale, ma un progetto concreto per questa città che amo tanto, per i suoi quartieri e le sue cinque frazioni, nessuno escluso».

«E mi candido a sindaca di tutti i Moglianesi. Il mio simbolo parla per me: AscolTiamo Mogliano. Se abbiamo due orecchie e una bocca sola è perché dovremmo ascoltare il doppio di quanto parliamo» ha spiegato Tochet «Questo è il mio primo obiettivo: ascoltare tutti, confrontarmi con tutti, non dall’alto di un ruolo, bensì come una persona tra le persone. I latini avrebbero detto primus inter pares. Prima (ma solo perché legittimata dai cittadini) tra i miei pari. È una sfida, la mia, al potere precostituito, al parlare senza ricordarsi che dietro ogni azione ci sono delle persone che hanno necessità di essere veramente ascoltate. E di non vedersi calare ogni cosa dall’alto».