Mogliano, Muraro vicesindaco nella nuova giunta: le opposizioni insorgono

La nuova giunta comunale di Mogliano Veneto è stata svelta dal sindaco Davide Bortolato nelle scorse ore: confermati quasi tutti i nomi protagonisti dei primi cinque anni di mandato ma con una novità non da poco: l'entrata in campo dell'ex presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro (Lega), nel ruolo di vicesindaco. A lui il sindaco Bortolato ha affidato gli assessorati alla sicurezza, protezione civile, mobilità e viabilità e servizi demografici.

La giunta

Insieme a Muraro sono stati scelti Giorgio Copparoni (Piazza Civica), assessore alla cultura, turismo ed eventi, con la nuova delega per le tradizioni locali e politiche agricole, Francesca Caccin (FdI), assessore alle politiche sociali, per la famiglia, pari opportunità, politiche abitative e rapporti con l'Ulss, Martina Cocito (Davide Bortolato Sindaco) assessore al bilancio e tributi, politiche educativi e giovanili e commercio e attività produttive ed Enrico Maria Pavan (Davide Bortolato Sindaco) assessore ai lavori pubblici, sport, risorse umane e comunicazione istituzionale. Al sindaco Bortolato, invece, le deleghe ad edilizia e urbanistica, ambiente, rapporti con i quartieri, patrimonio e progetti strategici, oltre a tutti gli ambiti non espressamente delegati agli assessori. I neoeletti assessori si sono dimessi dalla carica di consigliere per accettare gli assessorati, permettendo l'entrata in consiglio comunale di Edoardo Bison (Piazza Civica), Tiziana Eula (Lega) e Carlo Albanese (Lega), Mariateresa Peroglio - Bolé (Davide Bortolato Sindaco) e Francesca Morè (Davide Bortolato Sindaco).

Il commento

La nomina di Muraro a vicesindaco non ha mancato di sollevare polemiche immediate da parte delle opposizioni. Giacomo Nilandi, consigliere comunale capogruppo del Pd in città, commenta: «Prima di andare in pensione 9 anni fa, Muraro aveva dato vita ad una lista chiamata "Razza Piave" e in una delle sue ultime apparizioni televisive, aveva suscitato scalpore in tutta Italia dicendo: "Volete portare gli uomini di colore qui per bastardare la nostra razza. A me non va bene". Il sindaco Bortolato cosa pensa di questa visione razzista della società da parte del suo vice? - si chiede Nilandi - A noi genera profonda indignazione, forte imbarazzo e getta grande discredito sulla nostra città. Inoltre, siamo molto preoccupati per la delega alla sicurezza che gli è stata assegnata. Ci domandiamo come una visione del genere possa influenzare le politiche comunali. Questa nomina ha inoltre causato ritardi nel varo della nuova Giunta e ha generato i primi dissapori interni. Ha anche portato alle dimissioni forzate da Consigliere del segretario locale della Lega, Carlo Albanese. Questa è la prima vittima di una coalizione che è tenuta insieme solo dal potere e che, a pochi giorni dal voto, sta già mostrando tutte le sue contraddizioni interne, a spese dei cittadini».