Adesivi elettorali sulle fiancate della sua auto, critiche al sindaco: «Fa bullismo istituzionale»

«Il sindaco fa bullismo istituzionale nei confronti della Polizia Locale». E' un duro attacco quello che fa Giacomo Nilandi, candidato sindaco per il centrosinistra, al sindaco di Mogliano Davide Bortolato accusato di ignorare gli ammonimenti del comandante dei Vigili affinché levasse gli adesivi con la faccia e il logo elettorale dalle fiancate della sua automobile. «Non lo può fare - commenta Nilandi - perché è vietato dall’articolo 57 del regolamento di attuazione del codice della strada. Dove si dice chiaramente che L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. Bortolato Sindaco non è evidentemente una ditta. Un cittadino comune avrebbe passato dei guai seri per molto meno, lui fa spallucce e se ne infischia, come se fosse al di sopra delle regole. Ci chiediamo come mai arrivati a questo punto la polizia locale, con la stessa solerzia con la quale interviene nelle infrazioni di tutti i giorni, non proceda a combinare al sindaco le sanzioni previste».

Ma la censura di Nilandi nei confronti del primo cittadino moglianese riguarda tutto il comportamento elettorale di Bortolato. «Questo - prosegue in una nota il candidato progressista - non è un fatto singolo perché giunge dopo mesi di pratiche legali ma sicuramente molto discutibili dal punto di vista etico e morale: l’aver comprato tutti gli spazi delle affissioni elettorali; l’aver occupato sistematicamente la piazza la domenica mattina non lasciando spazio ai gazebo per la tradizionale propaganda; l’aver chiuso il centro sociale per lavori proprio durante l’ultimo mese di campagna; l’aver posticipato il cantiere per la nuova piazza a luglio per evitare polemiche durante la campagna; l’aver convocato i Consigli Comunali in concomitanza con le iniziative pubbliche dell’avversario; l’aver utilizzato il marchio del comune per farsi pubblicità a zero spese; l’aver utilizzato il comune per far causa a una cittadina che aveva osato criticarlo».

«E' - conclude Nilandi - un esercizio del potere legittimo ma che non ci appartiene. Ci sembra importante informare i cittadini di questa situazione perché oltre a quello che si dice o che si fa quando si assume un ruolo istituzionale, conta anche come ci si comporta nell’esercizio delle proprie funzioni».