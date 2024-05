Comunali a Mogliano, Leonardo Muraro torna in campo: «Lega sempre nel cuore»

Leonardo Muraro, ex presidente della provincia, torna in campo, candidandosi al consiglio comunale di Mogliano Veneto nella lista della Lega, a sostegno del candidato sindaco Davide Bortolato. «Si riparte! Dopo qualche anno “sabbatico”, ho deciso di rimettermi in gioco per la mia città» ha scritto ieri, 6 maggio, sul suo profilo Facebook «Nel movimento che costantemente è rimasto nel mio cuore: Lega sempre Lega. Mi presento come Consigliere Comunale, per portare la mia esperienza a disposizione della mia città se lo vorrete». Muraro non si candidava dal 2015, dopo l'addio alla Lega per seguire Flavio Tosi.

A Paese Donadi supportata dalla lista civica Paese Vale

Nasce in questi giorni ufficialmente la Lista Civica Paese Vale, che sosterrà assieme alla lista Paese Democratico, la candidatura per il centro sinistra di Giuliana Donadi a Sindaca di Paese, alle prossime amministrative. Una lista che guarda al futuro di Paese con un fortissimo legame al territorio ed una idea di deciso rinnovamento culturale e politico. Molti dei candidati non hanno avuto precedenti cariche politiche e si affacciano per la prima volta alle elezioni amministrative.

«Ci impegniamo per una politica che metta i cittadini al centro, che parli e decida con la gente stimolando la partecipazione attiva delle persone» spiega Giuliana Donadi «E’ un momento storico in cui è necessario attivare tutte le energie positive (e sono tante) del territorio, coinvolgendo associazioni, singoli cittadini, parrocchie e, soprattutto, i giovani per un nuovo protagonismo civile. In un clima che sia di collaborazione reciproca anche tra forze politiche diverse. Crediamo di essere davvero i primi ad aver inserito nel nostro programma un punto che mira a creare una nuovo rapporto positivo e di rispetto tra chi amministra e chi è all'opposizione» aggiunge la candidata Giuliana Donadi «perché siamo certi che anche molti esponenti del centro destra sentono la necessità di aprire una stagione nuova per la nostra comunità all’insegna della partecipazione, della legalità e della trasparenza. Per questo, come primo atto in caso di successo elettorale, vogliamo sottoscrivere la carta di Avviso Pubblico». Paese Vale ha aperto le porte anche ad Azione e Italia Viva, oltre al Pd. Il giorno 10 maggio alle 19 si terrò una manifestazione in piazza Andreatti con la presentazione dei candidati. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.

San Zenone, ecco la lista di Fabio Marin

Fabio Marin, sindaco di San Zenone si ricandida con la lista Per San Zenone degli Ezzelini - Fabio Marin Sindaco, e ha presentato i suoi candidati. Tra conferme e nuovi ingressi, il gruppo si conferma ben amalgamato e rappresentativo tra le frazioni e le varie fasce di età. Confermati: Giulio Rech, attuale assessore al Bilancio, professionista in paese. Esneda Bordignon, attuale assessore al sociale, di professione psicologa. Bruno Pellizzari, il capogruppo di maggioranza uscente, docente in pensione. Valentino Grassotto, consigliere attivo nella tutela del territorio, vicino al mondo dell’agricoltura, pensionato. Andrea Scremin, meccatronico e sportivo, anche lui attuale consigliere. Serena Pallaro, consigliera uscente, che si è spesa per la coesione sociale, e lavora in panificio a Ca’Rainati. I nuovi ingressi sono: Maria Antonia Martinello, presidente dell’associazione locale di rievocazione storica e titolare della Pulisecco di San Zenone. Damiano Minato, architetto, in passato presidente della Consulta dei Giovani e consigliere Pro Loco, attualmente tecnico di cantiere presso un’importante impresa edile del territorio. Katty Dalla Rizza, casalinga, ha gestito per molti anni insieme al marito una nota palestra di San Zenone. Edoardo Serraglio, giovane musicista, appassionato dell’arte, attivo nella vita culturale del paese. Sara Masaro, laureata da poco in educazione professionale, animatrice giovanissimi e facilitatore di un gruppo di sostegno e socialità per adulti e giovani con disabilità. Anita Pellizzari, maestra della scuola dell’infanzia, attiva in paese con i gruppi di lettura e di teatro. Conferma anche per l’urbanista Filippo Tombolato, consulente tecnico esperto in pubblica amministrazione, che seppur non candidato, rimane punto di riferimento per il sindaco e per la squadra.

«Per la crescita di San Zenone degli Ezzelini c’è ancora molto da fare e da continuare» ha detto Marin «I prossimi anni saranno fondamentali per il cambiamento del quale San Zenone ha bisogno, e che abbiamo avviato in questi 5 anni passati. Sono certo che una squadra come questa saprà raccogliere le sfide che ci saranno e continuare il buon operato per il bene dei nostri concittadini e delle nostre concittadine. Un ringraziamento doveroso a Stefania Ziliotto, attuale vice sindaco che non si ricandiderà, per il suo importante contributo alla vita culturale del nostro paese, e non solo, e ad Elena Frighetto, anche lei non ricandidata, per la collaborazione offerta in questi anni. Grazie anche a chi ci ha sempre sostenuto e incoraggiato!».

Gli altri movimenti nella Marca

Presentata a Vittorio Veneto la lista a sostegno della candidata del centrosinistra, Mirella Balliana: si tratta di "Vittorio Vive" che vedrà l'architetto Mario Da Re come capolista e mette al centro il rilancio di Ceneda. Sempre a Vittorio Veneto il candidato Gianluca Posocco potrebbe formare una quarta lista a suo sostegno, sempre con la regia di Gianantonio Da Re.

Fabrizio Pillonetto, candidato alla carica di sindaco del Comune di Sernaglia della Battaglia ha inviato una lettera aperta agli altri candidati, chiedendo loro un confronto. «Buongiorno Anna e buongiorno Mirco» scrive Pillonetto «Vorrei ribadire l'importanza civica di un dibattito pubblico tra noi 3 candidati alla carica di Sindaco del Comune di Sernaglia della Battaglia proponendovelo, moderato da uno o più giornalisti indipendenti, dove potremmo presentare ognuno di noi in modo sintetico il proprio programma e rispondere a domande non concordate posteci dal moderatore e dal pubblico. Se fosse fatto in una sala comunale nella seconda metà del mese di maggio daremmo la possibilità ai cittadini di poter assistere ad un confronto tra candidati senza precedenti per la scena politica locale, ai giovani che saranno impegnati con l'organizzazione dei Giochi delle Contrade di poter partecipare al dibattito politico ed alle liste di prepararsi per le proprie serate dell'ultima settimana di campagna elettorale. Spero in un vostro positivo riscontro. Grazie e buona giornata».

A Cison di Valmarino, il vicesindaco Loris Perenzin ha deciso di non ricandidarsi a sostegno della sindaca Cristina De Soller. «Dopo 25 anni trascorsi in Consiglio comunale, ho deciso di fermarmi» ha scritto «Ecco perché non mi ricandiderò alle prossime elezioni comunali a Cison di Valmarino. Sono oramai venute meno le energie necessarie per rimanere in prima linea. Ora ci sono altre esigenze e altre priorità, come la mia famiglia e il mio lavoro a cui ho deciso di dedicarmi appieno. L’impegno speso in Amministrazione comunale è stata un’esperienza straordinaria: ho amato servire la mia comunità, ma intendo continuare a farlo in forme di volontariato, perché ho a cuore il mio paese e la mia comunità. Ringrazio il sindaco Cristina Da Soller per avermi offerto la possibilità di restare in squadra. Soprattutto, ringrazio i miei concittadini che, in questi anni, mi hanno sostenuto, dandomi la forza e l'entusiasmo per servire al meglio la nostra Cison di Valmarino».

Infine ieri sera, 6 maggio, il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, a Corte Brando, ha presentato la lista dei 16 candidati a suo sostegno nella corsa alla riconferma alla guida del Comune del Quartier del Piave. I nomi: Emanuele De Zanet, Elda Bernardi, Federico Fantin, Elena Bigliardi, Mauro Finotto, Daniela Bolzan, Roberto Gallon, Valentina Lucchetta, Antonio Meneghin, Federica Misasi, Giuseppe Negri, Sagrario Ercira Paolino, Hammahouch Mohammed, Carla Ranieri, Pierangelo Zanco, Eleonora Sech.