Fratelli d'Italia a Monastier con “L’Italia vincente”: oltre 150 amministratori veneti presenti

Sono oltre 150 gli amministratori veneti presenti a “L’Italia vincente”, evento con il quale a Villa Fiorita di Monastier verranno illustrati i risultati ottenuti dal Governo Meloni per l’Italia e per il Veneto nel primo anno di governo e descrivere i progetti per i prossimi quattro anni. «Gli amministratori locali sono davvero numerosi e questo è un dato importante perché essi sono un presidio importante del e per il territorio» ha affermato il senatore e coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, all’inizio dei lavori che sono stati preceduti da un momento di commemorazione per onorare la memoria del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Proprio per onorare la memoria del Presidente emerito, in concomitanza con l'apertura della camera ardente al Senato della Repubblica, Fratelli d'Italia ha scelto domani di sospendere tutte le iniziative politiche legate a "'L'Italia vincente”. Anche il programma delle due giorni veneta, dunque, subirà una modifica e tutti gli interventi previsti saranno condensati nella giornata di oggi.

«L’obiettivo di “L’Italia vincente”, che oltre agli amministratori vede oltre 350 accreditati, è mettere al corrente la nostra classe dirigente, ma anche le tante persone che ci hanno avvicinati e continuano ad avvicinarci dalla campagna elettorale in poi, di quanto stiamo facendo e dei risultati che abbiamo ottenuti. Sarà una due giorni di comunicazione diretta, schietta. Come sempre, non avremo paura di metterci la faccia e dire la nostra su tanti temi: da quello dell’economia a quello della tutela del Made in Italy, dal tema del lavoro a quello spinoso dell’immigrazione». Dopo i saluti istituzionali da parte del senatore De Carlo, del Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia di Treviso, Giuseppe Montuori, e del Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale del Veneto, Enoch Soranzo, la mattinata prevede l’incontro tra i parlamentari veneti e gli amministratori, con la partecipazione anche del sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi.

Il programma della giornata di lavori

Alle 11.30 focus su “L’agricoltura tra innovazione e tradizione”. Dopo la pausa, alle 14, “Obiettivo attrattività: investimenti e capitale umano. Fratelli d’Italia per una economia delle relazioni istituzionali, industriali e sindacali”; alle 15 spazio ai temi dei diritti civili e della bioetica con “La famiglia nel primo anno di Governo Meloni” e alle 16.30, “FdI per le imprese e il Made in Italy” alla presenza del Ministro Adolfo Urso. Chiuderà la serata l’incontro sul tema “Giustizia e legalità. Le riforme del Governo Meloni”. Relatore il Ministro della Giustizia Carlo Nordio.