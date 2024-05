Monastier, in corsa solo una lista: serve il quorum per evitare il commissariamento

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per depositare le liste elettorali in vista delle amministrative 2024 e Monastier, Comune che conta 4.429 cittadini residenti, rischia di essere commissariato. Per ora è in lizza solo la lista civica Per Monastier che sostiene l'attuale sindaca Paola Moro mentre l'opposizione, rappresentata qui dalla Lega, non ha espresso per ora nessun candidato. Se la situazione resterà tale sarà necessario che si rechino alle urne il 40% dei cittadini (obiettivo non impossibile, data la concomitanza con le Europee, ma non certo) altrimenti scatterà il commissariamento da parte della Prefettura di Treviso. In altri territori e in recenti consultazioni simili è stata proposta anche una lista "civetta" per sventare questa ipotesi ma per ora a Monastier, uno dei Comuni "ribelli" sul progetto di realizzazione della Via del mare, non si prende in esame questa idea. «Mi presenterò alle prossime elezioni con una lista civica, in parte confermando alcuni consiglieri del mandato precedente, in parte rinnovata. Metà e metà diciamo» ha detto oggi, 7 maggio, la sindaca Moro, a margine di un incontro «continuiamo il percorso perchè appunto la squadra si è espressa in questo senso, di voler continuare il percorso. Il mandato che sta per scadere è stato un mandato particolare, nel quale il Covid ha stoppato parecchie cose, per due anni e mezzo siamo stati fermi, abbiamo dovuto correre dietro al virus più che a poter fare le attività che avevamo proposto, quindi per completare un pò la visione e il progetto su Monastier abbiamo pensato di candidarci».

«Attualmente non si è presentata nessun'altra lista» chiude Moro «se da una parte è la prima volta che succede a Monastier, mi lascia un pò sospesa, nel senso che non avere una controparte, un competitor o un avversario che proponga un altro progetto per Monastier, da una parte potrebbe sembrare agevolare la nostra campagna elettorale ma di fatto non lo fa perchè manca di fatto la ricchezza delle proposte: il paese sarebbe tenuto a poter scegliere e invece... Siamo convinti di aver fatto un ottimo lavoro ma la demorazia ha bisogno anche dellla sfida. Vedremo: mancano tre giorni e vedremo cosa succederà».