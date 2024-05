Montebelluna, a Meneghetti subentra in consiglio Fabio Spagnolo

A Montebelluna, dopo le dimissioni del consigliere di maggioranza Galliano Meneghetti, è subentrato il consigliere Fabio Spagnolo che, quale primo non eletto nella lista civica Grande Montebelluna alle elezioni dell’ottobre 2021, ha accettato l’incarico. Nato nel 1972 e cresciuto a Montebelluna, Spagnolo è tecnico del settore aeronautico in servizio presso l'aeroporto di Treviso. Politicamente attivo dagli anni ‘90, prima nelle fila della destra e poi nel mondo delle liste civiche, ha sempre mantenuto un costante impegno politico anche al di fuori dei partiti. Il subentro come consigliere comunale rappresenta il suo primo incarico istituzionale nel Comune di Montebelluna.

Commenta Fabio Spagnolo: «Mi associo al sindaco Bordin e agli altri consiglieri nel ringraziare il consigliere Galliano Meneghetti per il lavoro portato avanti finora in maggioranza. Ringrazio inoltre il sindaco e i colleghi della giunta per il caloroso benvenuto e la stima verso i membri del consiglio comunale. Colgo l’incarico con spirito di servizio cercando di rispettare le aspettative di chi mi ha dato fiducia alle elezioni del 2021 ma anche di interpretare i bisogni del territorio e dei cittadini. Per esperienza, vocazione e interessi, il mio impegno sarà rivolto soprattutto al mondo dell’associazionismo e dello sviluppo culturale, con un occhio di riguardo verso il sociale ed in particolare all’inclusione e alle opportunità rivolte alle fasce deboli, in primis gli anziani e le persone diversamente abili».

­­ Aggiunge il sindaco: «Ringrazio Fabio Spagnolo per aver accettato l’incarico come consigliere comunale. E’ una persona che conosco da tempo, molto prima dell’attuale mandato amministrativo e che sono certo porterà un grande contributo all’amministrazione comunale in termini di visione e concretezza. Nell’augurargli buon lavoro, confermo la stima nei suoi confronti e l’auspicio che, come è insito nel ruolo di consigliere, possa essere efficace interprete delle istanze dei cittadini».