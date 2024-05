Montebelluna, il consigliere Galliano Meneghetti si dimette per motivi personali

Si informa che il consigliere di maggioranza della lista civica “Grande Montebelluna”, Galliano Meneghetti, ha rassegnato questa mattina le sue dimissioni dall’incarico istituzionale. Eletto nell’ottobre 2021 nella lista a sostegno dell’attuale sindaco Adalberto Bordin, Meneghetti ha fatto pervenire al sindaco e al presidente del Consiglio comunale la comunicazione della sua irrevocabile scelta per motivi personali.

Spiega Galliano Meneghetti: «Motivazioni personali mi hanno indotto alla sofferta scelta di dimettermi dopo oltre due anni come consigliere comunale. Due anni intensi in cui con passione mi sono dedicato al ruolo di consigliere comunale che mi hanno permesso di comprendere come, oltre alla buona volontà, per essere efficaci nella Pubblica amministrazione e nel governo di un territorio, sia fondamentale ridurre la burocrazia che rallenta decisioni, processi e risultati. Ringrazio la maggior parte dei collaboratori degli uffici comunali che mi hanno accolto, informato ed aiutato per quanto loro concesso e di loro competenza. Auguro al sindaco e agli amministratori comunali tutti di poter operare al meglio nel delicato compito che, in questi anni purtroppo complicati, saranno chiamati a svolgere con molta accortezza ma soprattutto lungimiranza».

Aggiunge il sindaco Adalberto Bordin: «Nell’apprendere la decisione di dimettersi da parte del consigliere, non posso che esprimere dispiacere e rammarico perché prima che consigliere, Meneghetti è un caro amico. Esprimo anche profonda gratitudine per l’impegno profuso in questi anni di incarico istituzionale. Meneghetti, con il suo stile diretto e la sua vivace partecipazione alla vita amministrativa, è stato presenza importante dell’amministrazione ed ha contribuito a cogliere le tantissime sfide che stiamo portando avanti per lo sviluppo della Città. Spiace che motivi personali lo abbiano indotto a lasciare l’incarico anzitempo e auguro a Meneghetti un futuro appagante ed in linea coi propri desideri».

«Sono ovviamente dispiaciuto – aggiunge Fabrizio Bolzonello, capogruppo della lista civica Grande Montebelluna – per la scelta di Galliano Meneghetti e per la sua decisione di lasciare il suo incarico di consigliere che ha svolto con passione e determinazione. Lo dico più perchè quello del consigliere è un ruolo spesso sottovalutato ma importante e non semplice che richiede dedizione e capacità nel farsi portavoce delle istanze dei cittadini presso la giunta che amministra». Nei prossimi giorni sarà comunicato il nome del nuovo consigliere subentrante.