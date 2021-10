Montebelluna, passaggio di consegne da Severin al neoeletto sindaco Bordin

A poche ore dalla conclusione degli spogli elettorali per le amministrative di Montebelluna che hanno visto la vittoria del candidato sindaco Adalberto Bordin, martedì mattina è stato ufficializzato il passaggio di consegne dal vicesindaco reggente, Elzo Severin, che dal settembre 2020 aveva preso le veci del sindaco Marzio Favero eletto consigliere regionale, al neo sindaco. Un passaggio semplice ma carico di emozione quello tra Severin e Bordin, entrambi già membri del consiglio comunale da dieci anni a Montebelluna.

Severin ha consegnato a Bordin sia la fascia tricolore che le chiavi dell’ufficio al primo piano del Municipio. Con la proclamazione dei 25 eletti da parte dell’Ufficio elettorale centrale e il passaggio di consegne avvenuti oggi, il sindaco neoeletto si insedia immediatamente ed è quindi abilitato a compiere tutti gli atti di sua competenza. Tra i primi atti da compiere, la scelta per creare la giunta, con la squadra di governo con gli assessori che lo affiancheranno nel suo compito amministrativo.

Commenta il neosindaco, Adalberto Bordin: “E’ un onore ricevere la fascia tricolore dal mio predecessore, Elzo Severin, che molto si è speso in questi anni per la Città, ed in particolare nell’ultimo anno come vicesindaco reggente. Un impegno così intenso da avere anche ricadute fisiche. Nondimeno ringrazio anche il sindaco Marzio Favero che mi ha preceduto e con cui abbiamo portato avanti assieme una proficua attività amministrativa che, nell’ultimo decennio, trasformato Montebelluna. Darò il mio massimo per continuare su questa strada”.

Il nuovo Consiglio Comunale sarà formato da Adalberto Bordin e dai seguenti consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO Adalberto Bordin

LEGA

Michele Toaldo

Maria Bortoletto

Elzo Severin

Annamaria Moretto

Adriano Martignago

Silvia Pontini

Aldo Baseggio

GRANDE MONTEBELLUNA

Debora Varaschin

Irene Cavallin

Andrea Marin

Galliano Meneghetti

Rinaldo Mazzonetto

FDL

Claudio Borgia

Lucrezia Favaro

Gaetano Innocente

Giorgio Capovilla

OPPOSIZIONE

DEMOCRATICI PER MONTEBELLUNA

Loreno Tonio Miotto

Davide Quaggiotto

Elisamaria Bressan

Silvio Tessari

Pietro Dal Zotto

INSIEME PER MONTEBELLUNA

Lucio De Bortoli

Francesco Bortignon

Fernanda Favotto