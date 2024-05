Ecco la lista di "Moderati per Morgano" con Pavanetto candidato sindaco

Giuliano Pavanetto, noto professionista di Morgano, padre di tre figli e nonno di due nipotine, annuncia la volontà di portare avanti, con una squadra rinnovata, i valori della buona amministrazione della lista “Centrodestra unito e Moderati per Morgano, l’impegno continua”, la maggioranza che ha ben governato il paese nelle ultime tornate elettorali. Giuliano Pavanetto sarà affiancato da Alberto Rossetto vicesindaco nell’amministrazione uscente. Alla squadra si sono uniti, inoltre, Elena Basso, già sindaco dal 2009 al 2014, altri rappresentanti noti del territorio e giovani.

«Non possiamo rassegnarci alla dispersione del lavoro fatto sin qui. – spiega il candidato Sindaco, Pavanetto in riferimento alla frammentazione dell’attuale giunta – Assieme a colleghi di esperienza come Alberto Rossetto, Elena Basso, alcune figure note e volti nuovi di professionisti, dipendenti di azienda desiderosi di mettersi alla prova, vogliamo prenderci cura della nostra Comunità offrendo innanzitutto coerenza, esperienza ed affidabilità. Vogliamo mettere a disposizione di Morgano l’entusiasmo della nostra squadra, facendo quanto possibile per custodire la bellezza della nostra terra ed il senso di collettività che ci unisce. A breve presenteremo i nostri progetti e le iniziative che porteremo avanti anche grazie al sostegno sovracomunale dei partiti (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) che ci supportano e di cui ringrazio i rappresentanti locali e regionali. Tra gli impegni e obiettivi, anche il rafforzamento dei legami con le istituzioni a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo, sfruttando l'esperienza accumulata nel tempo e il sostegno delle rappresentanze politiche presenti nelle sedi decisionali».

Giuliano Pavanetto è attualmente Presidente del Consiglio di Bacino Priula, Ente di Governo in rappresentanza di 49 comuni della Provincia di Treviso che controlla Contarina, società di gestione dei rifiuti, pluripremiata a livello europeo e fiore all’occhiello dei comuni trevigiani.