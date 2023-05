Comunali 2023, Loris Rizzetto è il nuovo sindaco di Moriago della Battaglia

Loris Rizzetto è il nuovo sindaco di Moriago della Battaglia, il paese ha scelto la strada della continuità alle elezioni del 14 e 15 maggio eleggendo il vicesindaco uscente, braccio destro dell'ex primo cittadino Giuseppe Tonello.

Rizzetto, a capo della lista "Lega-Progetto Futuro", si è imposto con una vittoria netta: 74,02% delle preferenze grazie a 966 voti ottenuti. La sfidante, Michela Ghizzo, della lista civica "Vivi Moriago della Battaglia" si è fermata invece al 25,98% ottenendo 339 voti. «Siamo super soddisfatti per il risultato ottenuto - le prime parole del sindaco neo-eletto -. Ci gratifica che buona parte dell'amministrazione uscente sia stata confermata dopo cinque anni ma il dato più importante ci arriva dall'affluenza alle urne. A Moriago ha votato il 45,49% degli aventi diritto. La nostra lista ha conquistato tutti e tre i seggi aperti in paese e questo è un dato che ci fa ancora più onore. Ora vogliamo continuare sulla strada intrapresa con la precedente amministrazione. La priorità sarà senza dubbio il progetto del Polo dell'infanzia già avviato con l'ex sindaco Tonello e ora da completare per concretizzare i 2,7 milioni di fondi Pnrr stanziati per quest'opera».