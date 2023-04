Comunali 2023, ecco la lista “Vivi Moriago della Battaglia”: Michela Ghizzo candidato sindaco

Sarà Michela Ghizzo il candidato sindaco della lista “Vivi Moriago della Battaglia” alle prossime elezioni amministrative del Comune di Moriago della Battaglia del prossimo 14 e 15 maggio 2023. La donna, 50 anni, vive a Moriago e lavora nel settore metalmeccanico a Pieve di Soligo. Madre di due figlie e giovanissima nonna, nutre una grandissima passione per lo sport, in particolare per la ginnastica artistica. Specializzata come tecnico regionale nella sezione femminile e giudice di gara della federazione ginnastica italiana, è responsabile tecnica dell’associazione sportiva dilettantistica Altea gym.

Ad affiancare Michela Ghizzo nella lista "Vivi Moriago della Battaglia” c’è una squadra composta da 8 uomini e 2 donne con età eterogenea, tutti esponenti della società civile che rappresentano più settori del tessuto socio economico del territorio moriaghese: un gruppo di persone volenterose con un reale interesse per il proprio paese e territorio. La bussola della lista è orientata con decisione su valori comuni, impegno per il territorio, voglia di cambiamento, integrità e onestà.

«Dopo un confronto con attività, associazioni e cittadini basato sull’ascolto abbiamo deciso di metterci in gioco e scendere in campo con idee nuove e innovative per il panorama moriaghese - spiega il candidato sindaco Michela Ghizzo. Vogliamo vivere Moriago al pieno delle sue potenzialità, intendiamo impegnarci fin d’ora per dare risposte certe e migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. E’ necessario cogliere tutte le opportunità che il nostro territorio ci offre. Sarà nostra cura organizzare in tutte le frazioni eventi ed incontri per presentare il nostro programma e le nostre idee così da arrivare a quanti più cittadini possibili. C’è tanto da fare, ma noi siamo pronti».