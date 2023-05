Motta di Livenza, Alessandro Righi confermato sindaco

L'esito elettorale di Motta di Livenza premia il sindaco uscente Alessandro Righi (Forza Motta, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia) che alla chiusura delle urne ha avuto ragione, con il 48,3 per cento, dell'altro candidato di centro destra, Ercole Girotto, che alla testa di "Uniamo Motta" ha raccolto il 33,7 per cento dei suffragi. Terzo Francesco Clementi, che guidava la lista civica di centro sinistra "Altra Motta", che ha collezionato il 17,8 per cento.

«E' stata premiata la competenza l'esperienza e anche il lavoro fatto dalla precedente amministrazione - sono le prime parole del neo sindaco - i miei complimenti vanno alla lista "Altra Motta" che ha perseguito una compagna elettorale in positivo e sempre molto corretta».

A Motta il centrodestra si era spaccato al suo interno, con Girotto che aveva trovato non solo il sostegno di buona parte del circolo di Fratelli d'Italia ma anche di una nutrita pattuglia di "dissidenti leghisti".