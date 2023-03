Motta di Livenza, la Lega ha deciso: sarà il sindaco Righi il candidato

Lunedì sera, 13 marzo, la sezione della Lega di Motta di Livenza si è riunita (15 presenti su 24 militanti) per votare il sostegno all'attuale sindaco e candidato della Lega in vista delle prossime elezioni comunali, Alessandro Righi. Sono stati 15 i favorevoli con un solo voto contrario. Durante la serata la responsabile elettorale Marica Fantuz ha esibito un messaggio nel quale il segretario provinciale della Lega, Dimitri Coin, ha comunicato la decisione all’unanimità del Direttivo Provinciale di assegnare il simbolo della Lega al candidato sindaco Alessandro Righi.

"La sezione di Motta per numero di militanti" si legge in una nota "anche considerando la sola numerosa partecipazione di ieri sera, per le motivazioni e per le qualità espresse negli interventi dei militanti, è pronta a dare un contributo importante a una proposta amministrativa che garantisca il buon governo di Motta di Livenza nei prossimi cinque anni. Individuato il candidato sindaco Alessandro Righi la sezione compatta è pronta a lavorare per la formazione della squadra e del programma amministrativo 2023/2028".