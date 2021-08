Vittorio Veneto: «Tanti turisti ma musei chiusi durante la settimana»

«A cosa serve essere la città con il maggior numero di musei della provincia di Treviso se vengono aperti solo il sabato e la domenica?» Se lo chiede Alessandro De Bastiani di "Rinascita Civica", aprendo una nuova polemica a Vittorio Veneto.

In questi giorni in giro per Serravalle si vedono molti turisti italiani e stranieri. Girano per le piazze e le calli, fotografano i palazzi e gli angoli pittoreschi, sostano davanti al museo con i cancelli chiusi ma devono accontentarsi di ammirare la bella facciata. Stupiti chiedono ai gestori dei bar come mai il museo sia chiuso sentendosi rispondere che "purtroppo è aperto solo il sabato e la domenica". Imbarazzo degli esercenti e delusione dei visitatori.

«I turisti a Vittorio Veneto devono dar fastidio visto che, durante la settimana, è precluso loro la visita dei musei, tutti chiusi eccezione fatta per il Museo della Battaglia - continua De Bastiani nel suo intervento - La politica turistico museale è questa da molti anni e non c’è modo di cambiarla nonostante le nostre proteste. Lo scorso anno abbiamo denunciato lo stesso problema e ci era stato assicurato che le cose sarebbero cambiate quest'anno. E invece no; tutto chiuso come l'anno scorso. Eppure anni fa i musei erano aperti tutti i giorni, tutto l'anno. È brutto lasciare una città con il rammarico di non aver potuto visitare le cose belle che sono descritte nelle guide turistiche. Peccato, evidentemente Vittorio Veneto non è una città per turisti. Intanto le grotte del Caglieron stanno accolgiendo anche mille visitatori al giorno. Non servono commenti, ma solo complimenti».